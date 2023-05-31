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Кириенко: сотрудники фонда «Защитники Отечества» должны быть неравнодушными

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Максим Блинов/РИА Новости

Фонд «Защитники Отечества» создан, чтобы проявить заботу и уважение к героям, которые встали на защиту страны, заявил газете «Аргументы и факты» председатель наблюдательного совета фонда, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Напомним, по всей России с 1 июня заработают отделения фонда «Защитники Отечества», созданные по поручению президента Владимира Путина.

«Главное профессиональное требование ко всем его сотрудникам — неравнодушие. В соответствии с поручением президента России фонд должен работать в режиме «одного окна», координировать деятельность министерств и ведомств, всех структур, что помогают ветеранам вернуться к привычной жизни», — отметил Кириенко.

Он добавил, что важно закрепить за каждым ветераном и каждой семьей погибшего бойца социальных координаторов, которые будут персонально их сопровождать.

Фонд будет оказывать разные виды социальной и медицинской помощи вернувшимся из зоны боевых действий бойцам и семьям погибших воинов.

«Нам предстоит выстроить взаимодействие, отработать несколько новых треков и новых подходов, которые будут применяться в практической работе фонда. Можно сказать, сейчас пишется история», — отметила заместитель председателя правительства России, член наблюдательного совета фонда Татьяна Голикова.

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