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На Украине сообщили о взрывах в городе Очаково Николаевской области

«Страна.ua»: на Украине в городе Очаково Николаевской области прозвучали взрывы

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

На Украине в населенном пункте Очаково Николаевской области прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

При этом, каких либо подробностей больше не приводится.

Отмечается, что воздушная тревога в области не объявлялась.

30 мая в двух областях Украины — Днепропетровской и Николаевской — а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Ночью 30 мая воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Спустя несколько часов в Киеве прозвучали взрывы. По данным Киевской городской военной администрации, в украинской столице сработала система противовоздушной обороны.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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