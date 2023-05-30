В Подмосковье произошел пожар на складе с медицинским спиртом

Двухэтажный склад по производству медицинского спирта горит в подмосковном селе Осташево на площади до 3 150 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС.

«По данным на 15:25 мск, площадь горения составляет 3 150 кв. метров», -— сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций.

Ранее в ГУ МЧС по Московской области сообщили, что к месту направлены специалисты для замеров предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей в воздухе.

Всего к тушению пожара привлекается 71 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 17 человек и 6 единиц техники.

Ранее сообщалось, что причиной пожара на складе спиртзавода в Волоколамском районе могло стать короткое замыкание. Об этом «Газете.Ru» сообщил очевидец возгорания Николай со ссылкой на сотрудников предприятия. Пожар в селе Осташево в Волоколамском районе произошел днем во вторник, 30 мая. По данным СМИ, возгорание зафиксировано на производстве медицинского спирта — там горит складское помещение.