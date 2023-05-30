Прокуратура призвала ориентироваться на официальную информацию по происшествиям в Москве

Прокуратура Москвы предупредила об административной и уголовной ответственности, которая может последовать за публичное распространение заведомо ложной информации в сети в связи с происшествиями в городе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В сети интернет, в том числе в социальных сетях, выявлены публикации, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах происшествий в столице», — уточнили в прокуратуре.

Подчеркивается, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.

Таким образом журналистам и блогерам рекомендовано воздержаться от распространения фейков, среди которых сведения о происшествиях в Москве.

Всех, кто транслирует и публикует информацию об инцидентах с беспилотными летательными аппаратами, призвали ориентироваться на официальные комментарии.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны РФ заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медицинская помощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.