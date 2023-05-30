Генпрокуратура взяла на контроль расследование атак БПЛА в Москве

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование обстоятельств атак беспилотников в Москве, передает ТАСС.

По его словам, прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими беспилотниками оказали на месте.

Собянин также сообщил, что в результате атаки БПЛА утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Он добавил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий и выясняют обстоятельства случившегося.

До этого очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе Москвы. Позже МЧС сообщило, что инцидент произошел на улице Атласова, дом 11.