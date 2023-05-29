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В Геленджике турист сорвался со скалы

В Голубой бездне под Геленджиком мужчина сорвался со скалы

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В селе Дивноморское Краснодарского края мужчина сорвался со скалы в окрестностях пляжа Голубая бездна. Об этом сообщает пресс-служба отряда «Кубань-СПАС» в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, рано утром 28 мая 2023 года спасателям отряда «Кубань-СПАС» в Геленджике поступила информация о сорвавшемся со скалы человеке. Жителю станицы Павловская, упавшему в окрестностях пляжа Голубая бездна, потребовалась эвакуация.

Спасатели совместно с сотрудниками МЧС и бригадой медицинских работников добрались до пострадавшего. С помощью носилок они транспортировали туриста от места лагеря по крутому склону к пляжу и погрузили его в катер. После этого пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее в Красноярском крае спасатели эвакуировали тело женщины, упавшей со скалы в национальном парке «Красноярские Столбы». Туристка упала со скалы Митра, высота которой от подножия, по информации открытых источников, составляет около 70 метров.

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