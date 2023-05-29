В Киеве полиция задержала двоих мужчин за съемку работы ПВО

Полиция Киева сообщила о задержании двух человек в момент съемки работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Сообщение было опубликовано в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Оба задержанных были переданы Службе безопасности Украины (СБУ).

«Местных жителей доставили в Святошинское управление полиции для объяснений, после чего передали сотрудникам СБУ для дальнейших процессуальных действий», — сообщили в ведомстве.

На мужчин в возрасте 23 и 26 лет донесла полицейским местная жительница. Одного из них задержали через час, для поимки другого потребовалась поисковая операция.

Съемка работы систем ПВО в Киеве запрещена.

29 мая в Киеве было слышно более десятка взрывов, работала система ПВО и звучали сирены воздушной тревоги.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник, 29 мая, Вооруженные силы нанесли групповой авиаудар высокоточным оружием большой дальности по объектам на аэродромах Украины.

По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, цель удара была достигнута — поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.