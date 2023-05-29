В Новосибирской области у 73-летнего мужчины изъяли оружие и боеприпасы

Полицейские в Новосибирской области изъяли у 73-летнего мужчины незаконно хранившееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Мужчина незаконно хранил незарегистрированное огнестрельное оружие с признаками переделки кустарным способом, патроны в количестве 70 шт.», — говорится в заявлении.

Кроме того, по данным сотрудников правоохранительных органов, у мужчины было две банки с бездымным порохом массой 1 кг.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее полицейские обнаружили оружейный арсенал в доме жителя подмосковной Шатуры.