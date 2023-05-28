Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Бердянске Запорожской области сообщили о работе системы ПВО

ТАСС: в Бердянске Запорожской области успешно отработала российская система ПВО

close
100%
РИА «Новости»

Оперативные службы Запорожской области сообщили, что в городе Бердянск сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

«В Бердянске успешно отработала система ПВО ВС России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в небе над Мариуполем сработала система противовоздушной обороны, в результате чего была сбита ракета Вооруженных сил Украины. Также система ПВО работала в небе над Волновахой. «Над Мариуполем отработала система ПВО, сбита ракета противника. Активно работает ПВО и над Волновахой», — сообщил представитель силовых структур ДНР.

19 мая представитель силовых структур Донецкой народной республики заявил, что в районе старого аэропорта на юго-западе Мариуполя произошли взрывы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях