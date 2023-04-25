ФСО: Красная площадь будет закрыта с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к параду

Федеральная служба охраны РФ предупредила, что Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к параду Победы 9 Мая. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО, передает ТАСС.

«В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий ... с 27 апреля по 10 мая 2023 г. Красная площадь будет закрыта для посещения», — говорится в сообщении.

Ранее Красную площадь начали готовить к проведению парада. Доступ частично ограничили еще в прошедшие выходные, началось строительство трибун для зрителей.

Ранее в ФСО сообщали, что с 23 апреля по 15 мая будут закрыты мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Это объяснили подготовкой и проведением в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий. Так также подчеркнули, что 7 мая до 13:00 и 9 мая весь день Кремль будет закрыт для посещений.

В 2022 году в параде приняли участие 11 тыс. военнослужащих и 131 единица современной боевой техники, а пешая колонна состояла из 33 парадных расчетов.