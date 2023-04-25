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В Петербурге случайно выстреливший себе в лоб из ружья пенсионер скончался в больнице

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге в больнице скончался 74-летний россиянин, случайно ранивший себя во время чистки ружья. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 19 апреля, когда пенсионер чистил охотничий карабин. В какой-то момент ружье выстрелило ему прямо в лоб.

В результате мужчину с ранением лобной области, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако спасти россиянина не удалось, 25 апреля он скончался.

Ранее стало известно, что в Новосибирске подросток принес в школу пистолет деда и случайно выстрелил в одноклассника.

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