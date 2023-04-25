Косметолог назвала продукты, которые портят состояние кожи

Использование специальных косметических средств не поможет улучшить состояние кожи без правильного рациона питания. Об этом Life рассказала косметолог, главный врач Центра эстетики и косметологии «Баллирано» Татьяна Баллирано.

Прежде всего она посоветовала исключить сладкое из своего рациона, включая конфеты, выпечку и газированные напитки. По ее словам, они особенно влияют на состояние кожи.

«Как влияют? Конечно, меняется кислотность сала, присоединяется часто вторичная инфекция пропионобактерии акне, и, как правило, это усиление угревых высыпаний и появление прыщиков, изменение, ухудшение качества кожи. Плюс такое понятие есть, как гликирование. Это когда склеиваются волокна коллагена, эластина. Считается, что употребление большого количества сладкого вызывает старение кожи», — рассказала она.

Кроме того, эксперт посоветовала сократить потребление соленых продуктов. Они задерживают жидкость в организме, что приводит к отечности на теле и лице. Также в «черный список» при борьбе за чистую кожу попали фастфуд, полуфабрикаты, большое количество кофе и молочные продукты.

«Тоже есть такое понятие, как «молочное лицо», при, скажем так, злоупотреблении молочными продуктами, особенно молоком, не кисломолочными. Может быть изменение кислотности подкожного сала, появление прыщиков, воспалений, усиление воспалительных явлений и отечность», — предупредила Баллирано.

Ранее заместитель главного врача по эстетической медицине и дерматовенерологии клиник «Атлас», врач-косметолог Оксана Чащина рассказала «Газете.Ru», что силиконы, спирт, дигидроксиацетон (DHA), минеральное масло, вазелин и парафин в составе косметики могут навредить коже.