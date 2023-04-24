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Первый случай лихорадки денге за последние три года зарегистрировали в Амурской области

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Global Look Press

Первый случай лихорадки денге за последние три года зарегистрирован в Амурской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Заболевший – 26-летний житель Благовещенска, отдыхавший в Таиланде.

«19 апреля [мужчина] вернулся домой с температурой выше 39 градусов и сильной болью в суставах. 20 апреля он обратился за медпомощью и был госпитализирован», — говорится в заявлении.

Последний раз лихорадка денге регистрировалась в Амурской области в 2020 году.

В ведомстве отметили, что передают вирус исключительно комары, которые обитают преимущественно в тропических странах. Инфекция не передается между людьми.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о заражении вирусом Зика при поездках за границу.

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