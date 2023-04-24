AlphaNews: власти Кипра выселят три тысячи беженцев с Украины из отелей к летнему сезону

Власти Кипра намерены выселить три тысячи украинских беженцев из отелей в преддверии летнего сезона. Об этом сообщает портал AlphaNews.

По информации издания, беженцам необходимо найти жилье к 31 мая.

Отели, которые продолжат принимать украинцев после 1 июня, будут определены по результатам тендера министерства туризма республики.

Кроме того, AlphaNews отмечает, что власти страны начали реализацию планов по подбору работы для трудоспособных беженцев. Также сообщается, что украинцы вправе обратиться за субсидией на аренду жилья.

2 апреля издание Adevarul писало, что жители Румынии, приютившие у себя украинских беженцев, начали требовать от них искать себе новое жилье из-за планирующихся изменений в законах о поддержке.

Ранее Европейское агентство по вопросам предоставления убежища сообщало, что около 4 млн украинцев получили временную защиту в странах ЕС в прошлом году, еще порядка 1 млн иностранцев запросили статус беженцев.

До этого стало известно, что в Италии украинцев выселяют из отелей, объясняя это тем, что полугодовой срок проживания там истек.