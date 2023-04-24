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AFP: в Кении обнаружили 47 тел последователей религиозного культа

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Число тел, эксгумированных на востоке Кении, выросло до 47, сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP).

В настоящее время полиция продолжает работы, которые ведутся возле города Малинди, в рамках расследования обстоятельств смерти членов религиозной секты Международная церковь «Хорошие новости», созданной пастором Полем Маккензи.

Государственная кенийская телекомпания KBC сообщила 23 апреля, что в районе Малинди обнаружено 58 предполагаемых могил, в некоторых может быть захоронено по несколько человек.

14 апреля полиция сообщила об обнаружении тел четырех умерших в построенном в лесу доме. Там находилась группа последователей секты, собравшихся в ожидании скорого конца света. После этого правоохранительные органы начали расследование.

Маккензи создал секту 20 лет назад. С 2017 года суды Кении возбуждали против него уголовные дела, однако он сдался властям 15 апреля 2023 года и теперь находится под следствием.

Ранее в Конго боевики зарубили мачете 14 людей, украли детей.

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