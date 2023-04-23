Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Анапе школьница убедила прохожих, что ее избивает одноклассник, чтобы они дали ей деньги

close
100%
Отдел МВД России по городу Анапе

В Анапе 10-летняя девочка убедила прохожих, что у нее вымогает деньги одноклассник. Кроме этого, он якобы избивает ее. Она попросила у них деньги, на которые купила чипсы, сообщает отдел МВД России по городу Анапе в официальном Telegram-канале.

В конце апреля 2023 года в социальных сетях появилась информация, что школьница попросила у прохожего 50 руб. Она убедила мужчину, что одноклассник избивает ее и отбирает деньги. Тогда он дал ей 100 руб. По словам местного жителя, девочка была неопрятно одета. Кроме этого, школьница сказала, что ее мать умерла, а отец работает на заводе, и назвала номер школы, в которой учится.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 10-летняя девочка потратила выданные ей карманные деньги, однако она захотела купить чипсы. Тогда она подошла к прохожим и попросила небольшую сумму у них. Школьница выдумала историю про одноклассника, когда у нее спросили, на что ей нужны деньги.

В ведомстве уточнили, что семья характеризуется положительно, на учете в полиции не состоит.

Ранее в Екатеринбурге подростки с ножом и перцовым баллончиком вымогали у детей деньги.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях