В Анапе школьница убедила прохожих, что ее избивает одноклассник, чтобы они дали ей деньги

В Анапе 10-летняя девочка убедила прохожих, что у нее вымогает деньги одноклассник. Кроме этого, он якобы избивает ее. Она попросила у них деньги, на которые купила чипсы, сообщает отдел МВД России по городу Анапе в официальном Telegram-канале.

В конце апреля 2023 года в социальных сетях появилась информация, что школьница попросила у прохожего 50 руб. Она убедила мужчину, что одноклассник избивает ее и отбирает деньги. Тогда он дал ей 100 руб. По словам местного жителя, девочка была неопрятно одета. Кроме этого, школьница сказала, что ее мать умерла, а отец работает на заводе, и назвала номер школы, в которой учится.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 10-летняя девочка потратила выданные ей карманные деньги, однако она захотела купить чипсы. Тогда она подошла к прохожим и попросила небольшую сумму у них. Школьница выдумала историю про одноклассника, когда у нее спросили, на что ей нужны деньги.

В ведомстве уточнили, что семья характеризуется положительно, на учете в полиции не состоит.

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