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В Белгороде рядом с местом взрыва саперы нашли авиационную бомбу

В Белгороде обнаружена неразорвавшаяся авиабомба, объявлена эвакуация 17 многоквартирных домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что рядом с местом взрыва на улице Шаландина в Белгороде саперы обнаружили авиационную бомбу.

Взрывотехники Минобороны России приняли решение обезвредить взрывоопасный предмет на полигоне, отметил он.

Губернатор также рассказал, что оперативный штаб принял решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров от опасной находки.

«По предварительным данным, это более трех тысяч человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана», — добавил Гладков.

Ранее 20 апреля в Белгороде произошел мощный взрыв. Как сообщалось, в результате инцидента была повреждена часть дома, находящегося на улице Шаландина. Обломки снаряда нашли в одной из квартир дома. Также различные повреждения получили несколько автомобилей.

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