Роспотребнадзор дал рекомендации перед началом грибного сезона

В Роспотребнадзоре сообщили гражданам о начале грибного сезона и предупредили о высоким риске отравления.

«К сожалению, из года в год отравления грибами занимают одно из ведущих мест в статистике пищевых отравлений», — сообщили в ведомстве.

Причиной отравления называют недостаточное знание видов грибов и методов их обработки, а также покупку грибов «с рук».

«Поскольку все грибы легко впитывают вредные вещества, даже заведомо съедобные грибы, выросшие недалеко от трасс, помоек или действующих фабрик, могут нести опасность для здоровья и жизни потребителей», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Предупреждают, что при выборе шампиньонов в магазинах следует избегать брать гнилые, мягкие плоды, а также слишком темные — перезревшие. Подчеркивается, что на шляпке этих грибов не должно оставаться вмятин после прикосновения, также должен настораживать посторонний запах.

«При выборе шампиньонов посмотрите на их цвет. Он должен быть белым, бежевым или буроватым. Очень темные грибы — перезревшие», — напоминают специалисты.

Ранее диетологи выяснили, что грибы обладают потенциалом для защиты мозга от старения.