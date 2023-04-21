Глава СБУ Малюк сообщил об обмене священника УПЦ на 28 украинских военных

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил об обмене священников Украинской православной церкви (УПЦ) на военных. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, украинская сторона произвела обмен двух священников. Малюк подчеркнул, что одного из них удалось обменять на 28 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российская сторона данный факт пока не комментировала.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на Украину по итогам пасхального обмена пленными возвращаются 130 человек.

Уточняется, что среди возвращенных пленных военные, пограничники, представители Национальной гвардии, моряки и сотрудники Государственной специальной службы транспорта. По словам Ермака, возвращаются на Украину в том числе рядовые и сержанты, попавшие в плен на Бахмутском (Артемовском), Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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