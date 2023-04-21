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SCMP: военные ученые КНР обвинили TikTok, Google и Twitter в антироссийской пропаганде

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Depositphotos

Китайские военные ученые заявили, что соцсеть TikTok, а также другие 40 компаний, среди которых Google и Twitter, участвуют в проведении пропагандистской компании против России. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что, по данным ученых, компания-владелец TikTok предоставила платформу для ведения когнитивной войны.

По информации исследователей, США и их союзники продвигали с использованием соцсетей контент, представляющий в негативном свете действия России и «предоставляли украинским политикам и военным дружественное освещение».

Ранее ФНС России сообщило, что выручка российского подразделения соцсети TikTok за 2022 год составила 2,36 млрд руб., что на 29% меньше, чем было годом ранее.

В марте 2022 года управление TikTok приняло решение о запрете на публикацию новых роликов в РФ из-за закона о фейках о российской армии. Тогда же российским пользователям был закрыт доступ к просмотру клипов из других стран.

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