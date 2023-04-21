Уголовное дело возбудили после пожара на российском судне в Южной Корее

Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта возбуждено после пожара, произошедшего на российском судне «Калтан» у южнокорейского Ульсана, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации следствия, 21 апреля в акватории Японского моря в открытом водном пространстве за пределами РФ на расстоянии 20 морских миль от города Пусан Республики Южная Корея и на расстоянии около 900 км от Владивостока произошло возгорание штурманской рубки и жилого комплекса корабля.

На борту судна в это время находились 25 человек, из них был спасен 21. Тела еще четверых членов экипажа обнаружили в судовых помещениях после ликвидации возгорания и буксировки судна в порт Ульсан.

Судно шло в сторону Охотского моря после ремонта в Пусане. Сигнал бедствия был подан, когда корабль находился в Корейском проливе, в 37 милях восточнее Пусан. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но позднее принял решение спуститься на спасательные плоты. На борту остались старший помощник и еще три члена экипажа, чтобы, предположительно, продолжить борьбу с огнем, они погибли.

По данным Yonhap, судно перевозило 100 тонн морепродуктов.

Владельцем судна «Калтан» является компания «Дальрыбпром». Собственник судна оценил причиненный пожаром ущерб в более чем 1 млн рублей.