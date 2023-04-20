СК опубликовал кадры с места убийства 10-летней девочки в Карачаевске

Следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкессии опубликовало видео с места убийства 10-летней девочки, которое произошло днем 20 апреля. Ролик появился в официальном Telegram-канале ведомства.

На записи видно, как следователи осматривают подъезд, где произошло нападение, и квартиру, в которой нашли убитую. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, трагедия произошла в одном из многоэтажных домов в Карачаевске. В жестокой расправе над школьницей заподозрили ее 15-летнего соседа, в настоящий момент он задержан.

Позже стало известно, что тело девочки без одежды нашел в квартире подозреваемого отец ребенка. После расправы подросток принимал участие в ее поисках, и в это время смыл следы крови у лифта и смыл с обуви и одежды кровь. Подозреваемый сознался в преступлении.