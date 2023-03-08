Протестующие в Грузии перевернули полицейский автомобиль

Участники акции протеста против принятия закона об иностранных агентах в Тбилиси перевернули полицейский автомобиль недалеко от грузинского парламента. Видео с происходящим показал местный телеканал TV Pirveli.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели.

Ранее сообщалось, что бойцы грузинского спецназа полностью разогнали протестующих, которые собрались на площади перед зданием парламента на проспекте Руставели. Уточнялось, что силовики наступали с двух сторон — площади Свободы и улицы 9 апреля. Они применили против митингующих водометы и слезоточивый газ. Демонстранты разбежались по близлежащим улицам.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN также призвала власти страны воздержаться от применения силы к протестующим против принятия законопроекта об иноагентах.