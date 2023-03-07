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В Сибири две туристки с переломами ждут спасателей на отдаленном перевале Горных Духов

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Global Look Press

Две туристки пострадали в горах Бурятии. Как пишет Telegram-канал Babr Mash, к ним спешат спасатели — но дорога до них займет несколько дней.

Женщины травмировались 6 марта на пepeвaле Гopныx Дyxoв в Oкинcкoм paйoне: у одной — перелом ключицы, у другой — бедра.

Пешком к ним идут трое сотрудников БРПСС, путь сложный через снежные склоны. Также на помощь из Иркутска готовится вылететь спасательный вертолет Ми-8.

Как сообщается, пострадавшие находятся в палатке — продукты у них есть.

Ранее сообщалось, что шесть туристов погибли в результате ДТП с автобусом в Малайзии.

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