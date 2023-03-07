Хирург-флеболог назвал симптомы, при появлении которых нужно срочно обследовать вены

Пройти обследование вен необходимо в срочном порядке, если привычная обувь стала тесной и неудобной, ноги постоянно находятся в одном положении, а через кожу начали просвечиваться и прощупываться сосуды. Об этом «Газете.Ru» рассказал хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян.

По словам эксперта, проблемы с венами во многом обусловлены способностью человека к прямохождению, так как кровь по венам ног идет снизу вверх.

«Из-за пребывания человека в вертикальном положении крови приходится противостоять силе гравитации. Течение крови к сердцу регулируют специальные клапаны. Они пропускают ее к сердцу и не дают двигаться в обратном направлении. Нарушение ключевой функции клапанов может спровоцировать развитие патологий вен», – сообщил хирург-флеболог.

Когда клапаны недостаточно смыкаются, возникает обратный ток крови, повышается давление в венозной системе ног. В такой ситуации начинают беспокоить боль, тяжесть, усталость в ногах и отеки. Последние можно легко заметить по обуви.

«Обычно при отеках туфли, которые вы раньше носили без проблем, становятся тесными и неудобными. Снимать их после рабочего дня приходится с трудом. Если такие симптомы проявляются регулярно, обязательно запишитесь к флебологу и пройдите обследование», – рекомендовал Армен Авакян.

Кроме того, отметил он, из-за неправильной работы клапанов деформируются стенки сосудов, в результате чего вены растягиваются и формируются варикозные узлы.

«Появление узловатых вен говорит о том, что начальная стадия клапанной недостаточности миновала, теперь патология прогрессирует. Расширенные сосуды можно заметить невооруженным взглядом. Они просвечиваются сквозь кожу и даже прощупываются», – предостерег врач.

По его словам, нередко венозные клапаны сталкиваются и с нагрузками, которые мешают им нормально выполнять свои функции. Сидячая или стоячая работа, длительные путешествия – ситуации, когда венозная система нижних конечностей излишне перенапрягается из-за продолжительного нахождения в одном положении.

«Отток крови стимулируют мышцы голени. Они сокращаются и воздействуют на сосуды. Поэтому если мышцы длительное время находятся в состоянии покоя, кровь застаивается, давление в сосудах увеличивается и в итоге нагрузка на клапаны возрастает. Такое постоянное состояние чревато развитием варикозной болезни или хронической венозной недостаточности», – констатировал хирург-флеболог Авакян.

К другим фактором, затрудняющим работу клапанов, относится беременность, изменение гормонального статуса, ожирение, низкая физическая активность, подъем тяжестей и нерациональное выполнение силовых упражнений.

«Для того чтобы венозные клапаны нормально функционировали, постарайтесь сбалансировать статические нагрузки, с которыми вы сталкиваетесь в течение дня. Больше ходите пешком – мышцы будут активно сокращаться и способствовать оттоку венозной крови. Хорошая поддержка для вен – это ношение компрессионного трикотажа», – заключил эксперт.

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