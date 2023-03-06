Рабочая группа по вопросам СВО решит проблемы с доплатами врачам Донбасса

В рабочую группу по вопросам СВО поступают обращения от врачей ЛДНР о сбоях в выплатах положенных надбавок. Об этом заявила заместитель руководителя рабочей группы по вопросам СВО, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова, сообщает пресс-служба партии.

Она подчеркнула, что Минздрав России уже проинформирован о том, что рабочая группа взяла этот вопрос на контроль. Кроме того, соответствующий запрос направлен в прокуратуру.

По словам Кузнецовой, гражданские врачи и медицинский персонал продолжают работать в условиях боевых действий. «Медиков не хватает. На тех, кто сегодня оказывает плановую медицинскую или первую помощь мирному населению, нагрузка – колоссальная. При этом они, также как и военные врачи, рискуют своей жизнью. И поэтому должны получать все положенные выплаты в полном объеме», — уточнила она.

Напомним, начиная с 2023 года для некоторых категорий медиков новых регионов постановлением правительства России №2568 были установлены специальные социальные выплаты.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.