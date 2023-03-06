Воздушную тревогу объявили в Киеве

На Украине в Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом следует из данных официального ресурса оповещения граждан.

Уточняется, что сирены начали звучать в 00:53 по местному времени (01:53 мск).

Ранее в Киевской области объявили воздушную тревогу в 23:31 (в понедельник в 00:31 мск). Также тревога прозвучала в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также подконтрольных киевским властям районах Донецкой народной республики.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.

24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.