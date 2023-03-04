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В Ленобласти диверсанты угрожали взорвать дом мужчины, если он не подорвет железную дорогу

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К безработному жителю деревни Арбонье, Ленинградская область, приехали неизвестные и угрожали взорвать его дом, если он не устроит диверсию на железной дороге, сообщается в Telegram-канале Shot.

По словам 54-летнего безработного мужчины, к его дому приехал микроавтобус, из которого вышли четверо неизвестных в масках. Они положили недалеко от его калитки пакет с элементами взрывчатки и велели ему подорвать железную дорогу »ГатчинаВолосово – Усть-Луга». Они обещали привезти мужчине недостающие детали для изготовления самодельного взрывного устройства. Если же он откажется совершить диверсию, то неизвестные обещали взорвать его дом.

Мужчина испугался и позвонил в полицию. На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, изъяли пакет и забрали его на экспертизу. Кроме этого, они обследовали ближайшие транспортные объекты, однако ничего не обнаружили.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестных, а также проверяют самого мужчину, который не смог описать лиц диверсантов и не запомнил номер их машины.

Ранее в Уфе задержали двух студентов за попытки устроить теракты на железных дорогах.

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