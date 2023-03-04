В Ефремове хотят лишить родительских прав арестованного по делу о дискредитации ВС РФ

Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Ефремова, расположенного в Тульской области, подала в суд иск об ограничении родительских прав местного жителя Алексея Москалева, отправленного на днях под домашний арест по делу о дискредитации армии, сообщает РБК.

По информации СМИ, иск был подан в январе, еще до задержания мужчины. Соцзащита требует ограничить родительские права обоих родителей девочки, которая прошлой весной нарисовала на уроке ИЗО рисунок антивоенной тематики.

Как сообщила глава комиссии по делам несовершеннолетних Светлана Давыдова, с мая прошлого года семья Москалевых стоит на «профилактическом учете семей, находящихся в социально-опасном положении». Она заявила, что ее родители не шли на контакт с властями, мать девочки жила отдельно и не интересовалась судьбой дочери, а отца дважды привлекали к административной ответственности. Оба родителя не пытались вернуть ребенка к обучению в школе, добавила Давыдова. Алексей воспитывает дочь один.

В то же время адвокат Москалева Владимир Билиенко рассказал, что его не уведомляли об иске. Он подчеркнул, что оснований для такого иска нет, что подтверждает и позиция уполномоченного по правам ребенка Тульской области. Кроме того, отец не давал разрешения на то, чтобы девочку отправляли в городской социально-реабилитационный центр, где она находится сейчас.

В апреле прошлого года семья Москалевых оказалась в центре скандала из-за того, что дочь Москалева нарисовала на уроке рисунок с антивоенным лозунгом, ракетами, российскими и украинскими флагами. Это привлекло внимание правоохранительных органов и соцзащиты города. В конце апреля 2022 год мужчину оштрафовали на 32 тыс. руб. по административному делу о дискредитации армии из-за его публикации в соцсети «Одноклассники».

В декабре 2022 года в отношении Москалева возбудили уже уголовное дело (ч. 1 ст. 280.3 УК), также из-за постов в соцсетях. Его задержали 1 марта, а 2 марта суд отправил мужчину под домашний арест. Защита Москалева надеялась, что такая мера пресечения позволит отцу и дочери находиться вместе дома.

Ранее сообщалось, что в отношении 19-летнего тульского диджея возбудили административное дело о дискредитации российской армии за песню украинских исполнителей Потапа и Насти Каменских, которую он включил во время поздравления президента РФ Владимира Путина.