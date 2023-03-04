В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины утром 4 марта объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Информация о тревоге начала поступать в 08:05 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что жителей Киева и Киевской области предупредили о возможных взрывах.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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