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Песков ответил, как землетрясение в Турции может сказаться на создании газового хаба

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Кадр из видео/Газпром/Youtube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил, как может отразиться на создании газового хаба разрушительное землетрясение в Турции.

Песков сообщил, что в настоящее время, учитывая трагедию, создание хаба не может быть приоритетом для Турции.

Он отметил, что в Кремле не сомневаются, что Турция справится с последствиями землетрясения и займется восстановлением разрушенных городов. По его словам, многие страны, включая Россию, будут помогать Турции при необходимости.

Песков добавил, что были очень высокие темпы в работе по созданию газового хаба.

«Да, этот процесс может сдвинуться чуть-чуть, но по сути это не повлияет на реализацию планов», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов заявил, что землетрясение, случившееся в Турции, вряд ли сможет помешать планам Москвы и Анкары по созданию нового газового хаба.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля, оно стало причиной гибели почти 13 тыс. человек, десятки тысяч пострадали. Были разрушены тысячи зданий.

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