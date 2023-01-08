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Женщины, найденные мертвыми после взрыва в доме на юго-западе Москвы, были застрелены

На телах женщин, которые были найдены после взрыва в квартире на юго-западе Москвы, обнаружили огнестрельные ранения. Об этом сообщает пресс-служба столичного СУ СК.

По предварительным данным, мужчина застрелил своих мать и сестру, облил горючим и поджег квартиру, а после покончил с собой. По данным Telegram-канала Mash, в руках россиянина обнаружили ружье.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

«По факту убийства двух и более лиц в квартире на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве при взрыве в квартире 19-этажного дома на улице Дмитрия Ульянова погибли три человека. Сотрудники экстренных служб обнаружили на месте происшествия троих погибших.

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