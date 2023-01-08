Минтранс РФ: Керченской переправой с октября воспользовались более 60 тыс. человек

Министерство транспорта РФ сообщило в Telegram-канале, что после взрыва на Крымском мосту с ночи на 9 октября 2022 года по 8 января более 60 тыс. человек воспользовались морской паромной переправой между Крымом и Краснодарским краем.

По данным министерства, с начала работы переправы через пролив были перевезены «в общей сложности 60 141 пассажир, 44 063 единицы автотранспорта и 5 072 железнодорожных вагона».

Также отмечается, что паромы на данном участке выполнили в сумме 1 458 рейсов.

Ранее сообщалось, что работа Керченской паромной переправы, которая соединяет Краснодарский край и Крым, была восстановлена.

До этого паромное сообщение пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.