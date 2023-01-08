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Киев работает над созданием резервной энергогенерации

Украинский центр исследования: с февраля Киеву будут не страшны энергетические блэкауты

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Carlos Barria/Reuters

Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что к середине февраля в стране планируют создать резервную генерацию для бесперебойного обеспечения Киева водой и теплом.

Он отметил, что, если удастся осуществить запланированное, то с середины февраля Киеву «будет все равно на любой блэкаут» и «Киев будет стоять».

Речь идет о резервной генерации водоканалов и тепловых станций, уточнил Харченко. Однако подготовка к этому займет время, указал глава центра.

По его словам, в настоящее время Киев является одним из наиболее энергодефицитных регионов, но со временем подобную схему планируют реализовать и в других крупных городах Украины.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила об увеличении дефицита мощности в энергосистеме Украины из-за сильных морозов. В энергокомпании предупредили о возможных аварийных отключениях электричества в стране.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по энергетическим и военным объектам Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это стало ответом, в частности, на атаку на Крымский мост, за которой стоят украинские спецслужбы.

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