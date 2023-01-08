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Тело пенсионера и огнестрельное оружие нашли в затопленной квартире в Петербурге

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В одной из квартир Петербурга обнаружили мертвого мужчину и огнестрельное оружие. Об этом сообщает 78.ru.

Тело 69-летнего пенсионера нашли 6 января текущего года в многоквартирном доме на проспекте Космонавтов. В полицию позвонили соседи россиянина, которые проживают на этаж ниже: их квартиру затопило, однако достучаться до соседа они не смогли.

Тогда правоохранители вскрыли дверь и вошли в жилище. Там полицейские обнаружили мужчину без признаков жизни и большой арсенал огнестрельного оружия: три автомата, пять ружей, 12 пистолетов и боеприпасы к ним.

Отмечается, что признаков насилия на теле пенсионера обнаружено не было. Сейчас по факту гибели мужчины и обнаружения оружия проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в расправе над 65-летним мужчиной и его 66-летней сожительницей.

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