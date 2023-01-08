ТАСС: сторонники ФБК* собрали 9 млн рублей на финансирование экстремизма в России

Сторонники ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) собрали до 9 млн рублей на финансирование экстремизма и терроризма в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Сторонники ликвидированной некоммерческой организации ФБК на регулярной основе продолжают сбор денег на финансирование экстремизма и терроризма. Сумма уже достигает почти 9 млн рублей», — указано в сообщении.

Следствие утверждает, что учредитель ФБК Алексей Навальный с 2014 года использует организацию для экстремисткой деятельности, а также финансирования преступлений экстремистской направленности. Для этого были созданы восемь некоммерческих организаций, являвшихся структурными подразделениями сообщества.

Ранее новое уголовное дело о руководстве экстремистским сообществом и осуществлении экстремистской деятельности было возбуждено против Алексея Навального.

По данным источников, дело связано с деятельностью, которую Навальный осуществлял весной текущего года, уже находясь в заключении.