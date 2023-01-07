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Двое мигрантов издевались над девушкой без сознания в салоне авто в Самаре

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Телеграм-канал «СамараДТП | samara.dtp.official»

В Самаре двое иностранных граждан издевались над девушкой, которая находилась в бессознательном состоянии в салоне их авто. Об этом сообщает Telegram-канал СамараДТП.

По данным источника, молодая россиянка была пьяна и никак не реагировала на происходящее вокруг. Обнаружив это, мужчины запустили стрим и стали всячески унижать девушку. В один момент мигранты спросили у своих подписчиков, каким образом им стоит надругаться над ней.

Запись стрима была опубликована в социальных сетях и попала в руки сотрудников полиции. По данным портала Тольятти24, личности иностранцев уже установлены, сейчас в отношении них организовали проверку. Отмечается, что после этого мужчины сняли и опубликовали видео с извинениями за свое поведение.

Ранее стало известно, что в Хакасии женщина унизила и избила полуголую школьницу из-за мужчины.

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