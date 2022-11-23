«Главный урок – нельзя слушать внешние голоса»

Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства. Восставших заключали в тюрьмы и даже казнили, их исключали из университетов, увольняли и высылали из страны. Мечети шиитов разрушали, любые новые выступления подавляли с демонстративной жестокостью и решительностью. При этом до Арабской весны шиитские лидеры имели договоренности с королем и могли рассчитывать на часть власти. Чем обернулась для шиитов попытка устроить переворот — в новой главе спецпроекта «Газеты.Ru» «Цена Арабской весны».

После того, как беспорядки и демонстрации были разогнаны с помощью саудовских военных и полицейских, король Бахрейна Хамад ибн Иса Халифа заявил, что произошедшее — результат заговора. Напомним, что королевская фамилия представляет суннитское меньшинство, а большая часть страны — шииты.

«Внешний заговор готовился и разжигался на протяжении 20-30 лет, пока не созрела почва для подрывных планов. В нашу страну засылали агентов и шпионов, нашу молодежь пытались одурачить. У врагов королевства ничего не получилось. Я объявляю, что разжигавшийся заговор провалился! Наши враги оказались слишком слабы, а наши друзья поддержали нас. Мы не могли проиграть», — заявил король на специальной пресс-конференции, созванной для иностранных журналистов.

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Зачинщиков и участников протестов стали наказывать. Точное число уголовных дел о «попытке госпереворота» до сих пор неизвестно. Некоторые из них проходили в закрытом режиме. Особый суд Бахрейна приговорил двух шиитов — Али Хасана Синдаса и Абдулазиз Ибарагима Хуссейна — к смертной казни. По версии властей — за убийство сотрудника МВД, по версии оппозиции — за руководство протестом. Несколько человек исчезли и не были найдены.

Наказывали даже тех, кого подозревали только в симпатиях к протестующим. Из Университета Бахрейна было исключено полтысячи студентов. Они исключались без права восстановиться. Людей массово увольняли с работы — не только из государственных, но и из частных организаций. Тех, кто не имел гражданства, депортировали без выплаты заработанных денег.

Власти начали кампанию по сносу шиитских мечетей. Формально это делалось якобы по той причине, что возводились мечети без необходимых разрешительных документов. Сами шииты и международные правозащитники, в частности юристы Amnesty International, считали это местью властей.

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Уличное восстание против переговоров

Король учредил комиссию по «расследованию обстоятельств попытки заговора». Результаты работы комиссии были обнародованы в ноябре 2011 года. В докладе не был зафиксирован ни один случай применения насилия со стороны военных и полиции, но подробно расписывались 253 факта «нападения на сотрудников правоохранительных ведомств, судей и чиновников».

При этом правительство Бахрейна отозвало посла из Сирии и вместе с властями Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ осудило Башара Асада за «систематическое нарушение прав человека» и «отсутствие демократической культуры».

Повторно шииты пытались выйти на протесты в сентябре 2012 года. По данным итальянского информационного агентства ANSA, несколько сотен демонстрантов вышли на центральные улицы Манамы с плакатами «Свободу заключенным», «Мы все равны, мы все подданные короля» и «Хотим справедливого суда». Агентство отмечало, что акция протеста была организована через социальные сети. Оппозиционеры просочились в центр города маленькими группами, избежав таким образом внимания со стороны полиции.

То, что происходило в Бахрейне в 2011 году, очень сильно отличается от событий, имевших место в других странах, где происходила трагедия Арабской весны. Почти везде, особенно в Сирии и Ливии, огромную роль играли такие внешние игроки, как США, Франция, Великобритания, другие европейские страны. В случае же с Бахрейном в качестве такого внешнего игрока выступил Иран. Хосам Салама независимый египетский журналист

В момент, когда демонстрация началась, полиция действовала предельно быстро и жестко, использовала слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

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«Протестующие были рассеяны или задержаны. На это ушло несколько минут. Если до этого полицейские сначала пытались убедить граждан, то сейчас они сразу нападали без всяких предупреждений. Это не была их инициатива. По всей видимости, их так инструктировали. К демонстрантам была нулевая терпимость», — фиксировала ANSA.

Еще один раз шиитские демонстранты попытались выйти на улицы в ноябре 2018 года. Их было два-три десятка человек. Реакция полиции также была жесткая и быстрая. Как минимум один человек в ходе разгона акции погиб.

Египетский журналист Хосам Салама, освещавший ситуацию в Бахрейне, считает, что в случившемся с шиитами виноваты не только власти, но и сами шиитские лидеры, которые отказывались от компромиссов, когда королевский дом их еще предлагал.

«В 2011 году, во время Арабской весны, от переговоров восставшие отказались. Это, на мой взгляд, было ошибкой. Шииты могли найти компромисс с королевским домом, улучшить свое положение. А они слушали голоса из Ирана, им внушили, что они смогут легко сбросить короля», — добавил Салама.

Показательно, что за год до начала волнений шиитские умеренные лидеры заключили соглашение с правительством. Был создан форум, получивший пафосное название «Конгресс национального диалога и примирения».

Правительство предварительно согласилось установить квоту на представительство шиитов в органах власти губернаторств и в муниципалитетах, а также в государственных профсоюзных организациях. «Конгресс» не устранял неравенство между шиитами и суннитами, но начинал движение в этом направлении.

В отдельных районах, где проживали исключительно шииты, предлагалось создавать особые органы власти, которые бы полностью контролировались шиитской общиной, хотя и имели бы ограниченные полномочия: в их зоне ответственности были бы все местные службы, кроме налоговой и полицейской. Шиитами даже обещали деньги на создание собственных школ при мечетях. Переговорный процесс с трудом, но шел.

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Король Бахрейна понимал свою зависимость от саудовских правителей. Чтобы ее сбалансировать, он попытался заручиться поддержкой сограждан, пусть даже иноверцев. Арабская весна положила конец переговорам. Шиитские лидеры решили, что могут получать власть не кусками, а целиком, а в результате потеряли все, что имели.

«Вашингтон не спрашивает, а ставит в известность»

По мнению профессора британского Даремского университета, политолога-международника Саида Харти, восстание привело, в конечном счете, к обратному эффекту.

«Положение шиитской общины сильно ухудшилось. США, напротив, нарастили свое присутствие в регионе. Как минимум пять раз с тех пор проводились крупные учения с участием США и сил самообороны Бахрейна. Между Бахрейном, ОАЭ, США и Израилем в 2021 году были заключены «Авраамовы соглашения». Это уникальный документ. Более всего пострадал от него Иран», — рассказал Саид Харти.

«Авраамовы соглашения» или израильско-эмиратский договор первоначально был заключен между Израилем и ОАЭ, а Бахрейн к нему присоединился чуть позже. В итоге страны даже провели совместные пятидневные военные учения. Для Ирана это был неприятный сюрприз. И арабские монархии, и Израиль были для него противником, но также они были противниками и друг для друга, а теперь готовы были выступать вместе. Одной из причин этого был ответ за роль Тегерана в 2011 году в Бахрейне.

Иран в результате добился только ухудшения ситуации для шиитов, которых он защищал в Бахрейне, и для себя. С другой стороны, очевидным последствием событий 2011 года можно считать также уменьшение реальной власти короля Бахрейна Хамад ибн Иса Халифа. Ему в очередной раз дали понять, что его власть держится только на поддержке Вашингтона и саудовских эмиров. Саад Харти профессор британского Даремского университета

«Несмотря на противоречия между друг другом и даже на откровенную неприязнь, арабские монархии и Израиль посылают недвусмысленный сигнал своему общему врагу — Ирану. Смысл этого послания предельно прост: Тегеран не должен вмешиваться в дела своих соседей, не должен угрожать и накапливать оружие. Израильские и арабские военные впервые тренировались вместе», — писала в газете The Jerusalem Post израильская журналистка Анна Аронхейм.

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США сумели воспользоваться ситуацией и укрепить свое положение в регионе. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), только в 2012 году, то есть спустя год после волнений, военный контингент Пентагона в Бахрейне увеличивается на 30%. Второе увеличение, еще на 20%, фиксируется в 2018 году. Тогда же военную базу на острове в порту Мина при посредничестве Вашингтона открывает Великобритания. Британских военных в Бахрейне не было со времен обретения независимости в 1971 году.

В феврале 2022 года США провели крупнейшие военно-морские учения на Ближнем Востоке IMX/CE 2022. В них приняли участие свыше 9 тыс. человек и порядка 50 кораблей из более чем 20 стран — партнеров и союзников Вашингтона. «IMX/CE 2022 представляет собой не только самые крупные военно-морские учения на Ближнем Востоке, но также самые масштабные учения по беспилотным системам в мире: в них участвуют более 80 беспилотных систем», — говорилось в пресс-релизе пятого флота ВМС США. Акцент был сделан не просто так. Беспилотники, стартующие с военных кораблей — главная угроза для иранских танкеров с нефтью в Персидском заливе.

Опорной базой для учений стал Бахрейн.

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«Эту страну США теперь использует как место базирования. Манама настолько сегодня зависит теперь от Вашингтона, что ее не спрашивают, а ставят в известность», — прямо говорил во время публичной лекции отставной адмирал США Скотт Свифт на форуме по безопасности в Атлантическом Совете.

«Главный урок случившегося в Бахрейне состоит в том, что нельзя слушать внешние голоса. Неважно, кто это — США или Иран», — заключил журналист Хосам Салма.