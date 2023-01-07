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Жительница Челябинска убила свою 10-летнюю дочь и покончила с собой

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В Челябинске обнаружили тела 36-летней местной жительницы и ее 10-летней дочери. Об этом сообщает портал 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибших обнаружил 18-летний сын россиянки, который сообщил о случившемся в полицию. По данным источника, женщина расправилась со своей малолетней дочерью, а после совершила суицид.

Отмечается, что россиянка состояла на психиатрическом учете. Однако ранее семья не привлекала внимание правоохранительных органов и органов соцзащиты. В настоящий момент следователи устанавливают точные причины гибели матери и дочери и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Перми ранее судимый местный житель утопил свою трехлетнюю дочь в ведре.

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