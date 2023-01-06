РТС: жители на юге Косова перекрыли трассу из-за покушения на сербов

Жители поселка Готовуша на юге непризнанного Косова, где в результате покушения на сербов во время празднования Рождественского сочельника были ранены два человека, начали перекрывать дороги. Об этом сообщило национальное телевидение Сербии РТС.

Уточняется, что уже перекрыто движение на областной трассе Урошевац — Штпрце.

Участники акции протеста заявили, что восстановят движение только после задержания напавшего на сербских детей албанца.

6 января издание «Вечерне новости» сообщало, что в Косово албанец обстрелял из автомата сербов, празднующих Рождество. Отмечалось, что огонь по сербам был открыт из окна проезжающего мимо автомобиля.

Ранее 29 декабря 2022 года стало известно, что президент Сербии Александр Вучич приказал отменить режим повышенной боеготовности Вооруженных сил страны, объявленный 26 декабря из-за обострения обстановки на севере Косова и Метохии.

Ситуация на севере автономного сербского края Косово и Метохия накалилась после того, как местные сербы начали возводить баррикады на дорогах региона. Сообщалось, что это было связано с тем, что ранее на КПП «Ярине» задержали экс-полицейского Деяна Пантича, этнического серба, которого подозревают в нападении на косовских полицейских.