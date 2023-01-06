112: в здании МИД РФ произошло возгорание

В здании министерства иностранных дел в Москве произошло возгорание на минус втором этаже, сообщает Telegram-канал 112.

По имеющейся информации, возгорание произошло в электрощите. В результате из здания эвакуировали 25 человек. На месте происшествия наблюдается плотное задымление.

Официального подтверждения от спецслужб к настоящему моменту не поступало, информации о пострадавших нет.

4 февраля в посольстве России в столице Филиппин Маниле случился сильный пожар. Источник возгорания удалось быстро локализовать, но огонь потушили только на следующий день. В результате инцидента зданию был нанесен сильный ущерб, но пострадавших и погибших в результате происшествия не было — все сотрудники и члены их семей, находившиеся в посольстве, были эвакуированы.