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112: в здании МИД РФ произошло возгорание

В здании министерства иностранных дел в Москве произошло возгорание на минус втором этаже, сообщает Telegram-канал 112.

По имеющейся информации, возгорание произошло в электрощите. В результате из здания эвакуировали 25 человек. На месте происшествия наблюдается плотное задымление.

Официального подтверждения от спецслужб к настоящему моменту не поступало, информации о пострадавших нет.

4 февраля в посольстве России в столице Филиппин Маниле случился сильный пожар. Источник возгорания удалось быстро локализовать, но огонь потушили только на следующий день. В результате инцидента зданию был нанесен сильный ущерб, но пострадавших и погибших в результате происшествия не было — все сотрудники и члены их семей, находившиеся в посольстве, были эвакуированы.

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