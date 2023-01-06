В Узбекистане медведь задрал работника зоопарка

В Узбекистане медведь насмерть загрыз работника зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Андижанской области.

Инцидент произошел днем 3 января текущего года в зоопарке Андижана. По данным ведомства, нападение произошло, когда мужчина зашел в клетку, чтобы покормить животное. Медведь набросился на работника и вцепился ему в шею, в результате чего мужчина скончался на месте.

По факту гибели сотрудника зоопарка возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области медведь напал на 60-летнюю женщину-повара. Хищник утащил ее в лес и убил.