Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СБУ заявила об обнаружении «прокремлевской литературы» в храмах УПЦ

close
100%
СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале заявила, что завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

По информации СБУ, на объектах УПЦ были найдены листовки запрещенных на Украине политических партий и «библиотеки с прокремлевской литературой».

«На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российская символика», — говорится в сообщении службы.

В СБУ рассказали, что при выезде из местной епархии в Днепропетровской области силовики остановили автомобиль с брошюрами запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

В Ровненской области были найдены материалы общественного объединения, возглавляемого оппозиционным политиком Виктором Медведчуком.

Ранее сообщалось об обысках СБУ на объектах Украинской православной церкви в Кривом Роге Днепропетровской области.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть