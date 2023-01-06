СБУ заявила об обнаружении «прокремлевской литературы» в храмах УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале заявила, что завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

По информации СБУ, на объектах УПЦ были найдены листовки запрещенных на Украине политических партий и «библиотеки с прокремлевской литературой».

«На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российская символика», — говорится в сообщении службы.

В СБУ рассказали, что при выезде из местной епархии в Днепропетровской области силовики остановили автомобиль с брошюрами запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

В Ровненской области были найдены материалы общественного объединения, возглавляемого оппозиционным политиком Виктором Медведчуком.

Ранее сообщалось об обысках СБУ на объектах Украинской православной церкви в Кривом Роге Днепропетровской области.