В МВД Германии сообщили о регистрации более 1 млн беженцев с Украины

Представитель МВД ФРГ Максимилиан Калль рассказал в ходе брифинга, что Германия приняла более 1 млн украинских беженцев. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, по состоянию на 2 января в Германию прибыли 1,046 млн украинцев, покинувших свои дома на Родине. При этом около трети из них — это дети и подростки.

«Я могу назвать вам общее количество беженцев с Украины, зарегистрированных в Центральном реестре иностранцев в Германии. По состоянию на 2 января насчитывается 1 миллион 45 тысяч 854 человека», — отметил Калль.

Ранее в Болгарии предрекали увеличение потока мигрантов из-за конфликта на Украине. Об этом говорил председатель Государственного агентства национальной безопасности Болгарии Пламен Тончев. Он добавил, что Болгарию ожидают и другие трудности экономического характера из-за конфликта на Украине — рост цен и проблемы с логистикой.

Также он подчеркнул, что уровень официальных отношений между Софией и Москвой упал.