В РФ задержали предпринимателей, подозреваемых в вывозе леса на 315 млн рублей

Полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали двух предпринимателей, которых подозревают в вывозе за границу почти 50 тыс. кубометров древесины на 315 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале МВД Медиа.

Сообщается, что с ноября 2017 по август 2022 года мужчины, действуя по фиктивным документам, вывозили за границу стратегически важные ресурсы.

«По предварительным данным, в результате противоправной деятельности было вывезено около 50 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью свыше 315 млн рублей», — поделилась Волк.

В их отношении возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ. Дела объединены в одно производство. В ходе обыска у задержанных были изъяты документация, компьютерная техника, сотовые телефоны, флеш-накопители и другие предметы.

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