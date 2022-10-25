Собчак прокомментировала сообщения о задержании ее коммерческого директора Суханова

Собчак выразила надежду, что задержание ее коммерческого директора в Москве является ошибкой

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» прокомментировала сообщения о задержании в Москве ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов не выходит на связь с утра», — отметила Собчак, добавляя, что подтверждения информации о его задержании при этом у нее нет.

«Если сообщение в каналах правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка», — подчеркнула она.

Ранее в Telegram-канале Varlamov News появилась информация о том, что Суханова задержали в Москве в ночь на 25 октября. Отмечалось, что в отношении него, предположительно, возбуждено уголовное дело.

В начале октября стало известно, что полиция обратилась к СК с призывом возбудить уголовное дело в отношении самой Собчак за распространение «фейков о государственной власти». Телеведущая уточнила, что пока проходит свидетелем по делу режиссера Виталия Манского, заявившего в интервью Собчак о том, что на Московском международном кинофестивале воруются не менее 85% выделенных денег. Заявление на Манского написал Никита Михалков — президент ММКФ, он считает информацию клеветой.

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