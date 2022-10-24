Мишустин пообещал «жесткий контроль» за выплатами военным и их семьям

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России будет введен «жесткий контроль» за денежными выплатами мобилизованным. Об этом он сказал в ходе заседания координационного совета по обеспечению задач специальной военной операции (СВО) на Украине, передает РИА Новости.

По словам Мишустина, 25 октября президенту России Владимиру Путину нужно доложить о шагах, предпринятых для выстраивания обратной связи с мобилизованными и их семьями в вопросе своевременного и корректного начисления денежных выплат.

Премьер-министр также поручил организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава российской армии.

Ранее сообщалось, что 25 октября Владимир Путин проведет в онлайн-формате заседание Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. В ходе заседания президент выслушает доклады премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

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