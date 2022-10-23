МЧС Москвы предупреждает о сильном тумане в столице

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Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Главное управление МЧС по Москве сообщило, что в городе в ближайшее время ожидается сильный туман, в связи с чем видимость на дорогах ухудшится.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа и до утра 24 октября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров», — сказано в сообщении.

Ведомство рекомендует жителям столицы значительно снижать скорость во время управления автомобилем, не совершать внезапные маневры и увеличивать дистанцию от транспортных средств, идущих впереди.

Кроме того, москвичам рекомендуется не оставлять без присмотра детей.

Ранее главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха в Москве в ноябре будет выше климатической нормы, а в конце октября ожидаются дожди и мокрый снег.

12 октября в пресс-службе ГУ МЧС по Москве также сообщали о сильном тумане.

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