В Иркутске 150 домов остались без света после крушения Су-30

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Пресс-служба губернатора Иркутской области заявила, что в результате крушения самолета Су-30 не менее 150 домов остались без электричества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных властей.

«150 домов без света. В 22.30 [17.30 мск] нужно их всех подключить», — уточнили представители губернатора региона.

Су-30 представляет собой многоцелевой истребитель, который был разработан ОКБ Сухого и выпускается на Иркутском авиазаводе.

Днем 23 октября в МЧС заявили, что самолет Су-30 разбился в Иркутске в ходе испытательного полета.

Согласно сведениям спасателей, на месте крушения начался пожар площадью 200 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать.

На место ЧП прибыли оперативные службы, начата проверка. Причина авиапроисшествия на данный момент неизвестна. Погибли два пилота.

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