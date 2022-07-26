Захарова: «крестовый поход» Запада с попыткой изолировать Россию провалился

«Крестовый поход» Запада с попыткой изолировать Россию провалился. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Завершая эту историю про изоляцию, которая обернулась самоизоляцией Запада, хочу напомнить вам: американцы, действительно, узнав, что начинается турне Сергея Лаврова по странам Африки, начали оббегать различные страны на уровне своих дипломатических представителей и умолять не фотографировать Лаврова и не фотографироваться с Лавровым: вот это уровень так называемой «изоляции». Они опозорились на весь мир с объявленным крестовым походом против нашей страны», – цитирует Захарову Общественная служба новостей.

Добавив, что Россию изолировали давно, это не новость, это очередной виток. А предыдущие попытки изоляции «нашей страны, я имею ввиду в XX веке, заканчивались, во-первых, процессом деколонизации, который наша страна не просто поддерживала, а всячески содействовала ему, и широчайшему распространению нашей культуры, языка, гуманитарного влияния. Мы сейчас видим эти плоды», – заключила представитель МИД.